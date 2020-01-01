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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«نظام الساعات المعتمدة».. دورة تدريبية في جامعة حلوان

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:14 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
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نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، دورة تدريبية "أونلاين" عن نظام الساعات المعتمدة، هدفت إلى أن يدرك المشاركين بنظام الساعات المعتمدة أن تطبيقه في البرامج الأكاديمية من شأنه أن يوفر خريجا متميزا وفعالا قادر على أن ينافس في سوق العمل.

أقيمت الدورة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبوهشيمة، مدير المركز، وحاضر بها الدكتورة جيهان محمد أحمد، رئيس قسم إدارة التمريض بكلية التمريض بالجامعة.

وناقشت هذه الدورة التعريف بنظام الساعات المعتمدة، وتحديد الهدف الاستيراتيجي لها، وتحليل مكونات نظام الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى تحديد العبء الدراسي للطالب، بجانب تعريف مفهوم الإرشاد الأكاديمي، وتحديد أهميته، فضلا عن ذلك إمكانية التعرف على أهداف الإرشاد الأكاديمي، واكتساب وظائف المرشد الأكاديمي، والمهام المطلوبة من المرشد الأكاديمي، بجانب تطبيق مهام مكتب الإرشاد الأكاديمي، وإعداد حساب المعدل الفصلي والمعدل التراكمي في الامتحانات ونظم التقييم.

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