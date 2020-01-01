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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«العربية للتصنيع» تسلم «57357» كبائن تعقيم وسيارات لنقل الأغذية

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:12 م
كبائن تعقيم
كبائن تعقيم
إيمان ماهر
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أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي للأجهزة والمستلزمات الطبية وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشددا على أهمية الدور المجتمعي للعربية للتصنيع ومساندتها لمستشفى 57357 ودعم دورها في علاج أطفالنا المرضي.

جاء ذلك في إطار الاحتفال بتسليم الهيئة العربية للتصنيع 4 كبائن تعقيم وجهاز قياس حرارة وسيارتين لنقل الأغذية والأدوية لمستشفى 57357، بمشاركة اللواء توحيد توفيق، مساعد رئيس العربية للتصنيع، والدكتور شريف أبوالنجا، مدير المستشفى.\

وأوضح توحيد، أن الهيئة العربية للتصنيع لديها خطط علمية لتعميق صناعة الأجهزة الطبية وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيرا لزيادة الاهتمام بمثل هذه الموضوعات في الفترة الحالية نتيجة أزمة كورونا وما يتبعها من انخفاض الواردات نظرًا لوقف التصدير وتقليل الإنتاج في بعض الدول.

وأشار أن الكوادر البشرية بالعربية للتصنيع قامت باستغلال الإمكانيات التصنيعية المتميزة لتصنيع كبائن تعقيم الأفراد، موضحا أنها مزودة بعدد من الرشاشات تقوم برش المواد المطهرة على الأفراد لتعقيمهم قبل دخول المنشآت بنظام البخار وليس الرذاذ، كما تم تزويدها بجهاز لقياس درجة الحرارة للشخص المار بداخلها، وكذا جهاز حساس يعمل عند دخولها ويفصل أوتوماتيكيا عند الخروج.

وذكر توحيد أن السيارات المجهزة تم تصميمها طبقا لمتطلبات مستشفى 57357، حيث تم تجهيز سيارتين نصف نقل شيفروليه طراز NKR 5000 مجهزة بصندوق معزول بمثبتتات للمبردات وبرافعة تعمل أوتوماتيكيا لنقل الأغذية والأدوية ومزودة بمولد كهربائي (هوندا)، بهدف الحفاظ علي سلامة الأغذية والأدوية ونقلها بصورة آمنة وصحية.

وأكد مساعد رئيس الهيئة العربية للتصنيع على خطة الهيئة لاستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع أجهزة ومعدات طبية حديثة، موضحًا أن العربية للتصنيع تنتج حاليًا الأسرة الطبية للرعاية المركزة وكبائن التعقيم وجاري تصنيع أجهزة التنفس الصناعي ومطهرات ومعقمات لمواجهة الفيروس، بجانب المجهودات الأخرى في بعض المستلزمات الطبية مثل حضانات الأطفال وأسرة الغسيل الكلوي.

من جهته، أشاد الدكتور شريف أبو النجا بالدورالمجتمعي للهيئة العربية للتصنيع ودعمها لمؤسسة 57357، مشيرا إلى أن التعاون قائم ومستمر في العديد من المجالات للاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالعربية للتصنيع.

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