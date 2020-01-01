ضبط 25 مخالفة مرافق بحي شرق سوهاج

قال عاطف السمطى رئيس حى شرق سوهاج أنه بناءً على توجيهات السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج؛ قامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على نهر الطريق في سوق مدينة ناصر وشارع الشريف بالاشتراك مع شرطة المرافق.وأضاف رئيس حي شرق سوهاج - في بيان اليوم الأحد- أن الحملة أسفرت عن ضبط 25 مخالفة مرافق متنوعة (موازين وسنج وبريكات بلاستيكية وغيرها).وأكد "السمطي" أن هذه الحملات مستمرة لخلق متنفس في الشارع السوهاجي وتأتي في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين وتتواصل حملات النظافة في جميع قطاعات الحي.