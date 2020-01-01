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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس جامعة عين شمس ونائبه يتفقدان سير الامتحانات بـ3 كليات

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:11 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
إسراء جمال
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قام اليوم الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكليات الطب وطب الأسنان والحقوق، تخلفات السنة السادسة، بحضور الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب، والدكتورة شهيرة سمير، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي كلية طب الأسنان، تفقد المتيني وسعود سير عملية الامتحانات بحضور الدكتور محمد ضياء، عميد الكلية، الدكتور كريم البطوطي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور رامي ماهر، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن يخوض 300 طالب بالسنة الخامسة، بالإضافة إلى 500 طالب بالساعات المعتمدة الامتحانات بمعدل 25 طالب بكل لجنة.

كما قام سعود بجولة تفقدية بمبنى الامتحانات حيث تجرى امتحانات كلية الحقوق؛ حيث أجريت اليوم أولى امتحانات الفرقة الرابعة بشعب اللغة العربية، الإنجليزية والفرنسية بكلية الحقوق، يؤدي حوالي 7500 طالب الامتحانات التي مقررا لها أن تنتهي 27 يوليو الجاري.

جدير بالذكر أن امتحانات السنوات النهائية بجامعة عين شمس قد بدأت الأسبوع الماضي وسط إجراءات احترازية تشمل قياسا للحرارة مع وجود لجان طبية وحفاظ على التباعد بين الطلاب، سواء قبل دخولهم اللجان أو في أثناء الامتحان، وكذلك تقسيم الطلبة على عدة لجان مع توزيع لزجاجات المياه البلاستيكية.
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

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