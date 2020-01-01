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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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اتهام أحد أعضاء الجهاز الفني لـ برشلونة بالتحرش الجنسي
الأحد 12/يوليه/2020 - 02:07 م
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يبدو أن أزمات وفضائح نادي برشلونة الإسباني لم تنتهي بعد، فصحيفة أس فجرت اليوم الأحد فضيحة أخرى خاصة بأحد أعضاء الجهاز الفني لفريق كرة القدم بالنادي الكتالوني.
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