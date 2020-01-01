اتهام أحد أعضاء الجهاز الفني لـ برشلونة بالتحرش الجنسي





يبدو أن أزمات وفضائح نادي برشلونة الإسباني لم تنتهي بعد، فصحيفة أس فجرت اليوم الأحد فضيحة أخرى خاصة بأحد أعضاء الجهاز الفني لفريق كرة القدم بالنادي الكتالوني.