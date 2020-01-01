السيسى: يصح مواطن يبنى 23 عمارة بارتفاع 20 دور على أرض الدولة؟

وتساءل: «هل في الإسكندرية، يصح حد يعمل 23 عمارة على أرض مش أرضه بارتفاع 20 دور؟.. حق المواطن محدش يغتصب أرضك وأنت قاعد تتفرج عليه.. الكلام ده مش هيحصل، إحنا هنبقى دولة مظبوط ولن نسمح».





ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي «الأسمرات ٣» والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق.



كما يفتتح الرئيس السيسي أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن وقف الدولة إصدار تراخيص جديدة جاء لمصلحة الدولة وهذا «أمن قومي لا تهاون فيه»، لافتا إلى أنه تعامل بهدوء في هذا الملف.وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات الجديدة: «عرفنا الناس إن فيه خطر علينا، ولكن لازم يتعمل إحكام لإصدار الترخيص، بين الدولة والقائم على بناء المنشأة».