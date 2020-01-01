رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3 مرشحين جدد لـ«الشيوخ» فى ثانى أيام الترشح بالقليوبية

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:03 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
كتب صلاح حسنى
طباعة
ارتفع اليوم عدد مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ عن المقاعد الفردية بمحافظة القليوبية إلى 18 مرشحا، بعد تقدم 3 مرشحين اليوم بأوراقهم للجنة استقبال مستندات الترشح بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشارين صبري البنا، وخالد بيصار، مساعد رئيس المحكمة، وأمانة سر ياسر جاد.

وتقدم اليوم كل من المرشحين مروة غريب عطية، مدير إدارة كهرباء قها، والتي تعد السيدة الثالثة التي قررت خوض الانتخابات على المقاعد الفردية، وندا محمد أمين، مدرس حاسب آلي من قليوب، والدكتور عماد شكري، إخصائي تحاليل طبية، من مدينة الخصوص، وجميعهم مستقلون، قرروا خوض الانتخابات للمرة الأولى في تاريخهم.

وشهدت اللجنة إجراءات أمنية مشددة بإشراف العميد وائل نبيل، رئيس مباحث المحكمة، حيث تم وضع حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول، وألزمت اللجنة العامة المرشحين بارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن عدد المقاعد الفردية المخصصة لدائرة محافظة القليوبية يبلغ 6 مقاعد تقدم لها في اليوم الأول 9 مرشحين مستقلين، هم خالد عرمان، رجل الأعمال وشيخ العرب، والدكتور إبراهيم الشريف من قرية بلتان مركز طوخ، وحنان حافظ من بنها، وسيد عزب، عضو مجلس الشعب الأسبق، وياسر عبد الرحيم حربي، من شبرا الخيمة مقدم برنامج ملفات وقضايا بقناة مصر الحياة، ومحمودعبيد، محامي من شبين القناطر، ومحمد بدوي محمد هاني من طوخ، وعلي سابق، وأنوار صالح ابنة قرية نامول مركز طوخ.

فيما تلقت اللجنة أوراق ترشيح مرشحي ائتلاف الأحزاب الوطنية الذي يقوده حزب مستقبل وطن لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية الـ6 المخصصة لمحافظة القليوبية.

وتضمنت أسماء المرشحين كلا من الدكتور سيد عبد الحميد سالم الشهير بـ"السيد حجازي" من شبرا الخيمة، وسمير محمد البيومي، رجل أعمال من القناطر الخيرية، ومصطفى سعيد أمين، الشهير بـ"مصطفى الطرباني" من مركز قليوب، والدكتور نصيف حفناوي العفيفي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية حاليا والقليوبية الأسبق، ومصطفى بيومي محمد، والشهير بمصطفى النفيلي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، وأبوسريع أبوسريع إمام، وشهرته أبوسريع إمام الصحفي ومدير تحرير جريدة الأهرام.

موضوعات متعلقة

بعد تجدد النيران.. 20 سيارة إطفاء للسيطرة على «حريق حلوان»

الرئيس السيسى: «الجراج اللى مش هيشتغل هناخده»

«رسالة مباشرة».. إغراق حاملة دبابات بصاروخ فى مناورة «حسم 2020» (فيديو)

السيسى: كل مواطن سيتقدم لطلب شقة «هياخدها»

الصور

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: «الجراج اللى مش هيشتغل هناخده»

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

حريق ضخم يلتهم سوق توشكى بحلوان (صور)

«رسالة مباشرة».. إغراق حاملة دبابات بصاروخ فى مناورة «حسم 2020» (فيديو)

إنفوجراف

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

image description

«بسنت» اسم جديد في قائمة فتيات «تيك توك» المتهمات بالفجور (إنفوجراف)

أيام زمان

كيف حاول يوسف إدريس احتراف التمثيل ثم اعتزله للأبد؟

سر لقب سامي العدل بـ«الخال»: حل أزمة الزعيم ومحمود عبدالعزيز

ما لا تعرفه عن الشعراوى.. والده أجبره على الزواج بعدما وجده مع فتاة

كواليس «باب الحديد».. يوسف شاهين يسرق دور قناوي من شكري سرحان بسبب 50 جنيهًا

نجم الساعة

66528 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

تطبيق يابانى لمساعدة الممرضات على تقليل الاتصال مع مرضى كورونا

مواعيد القطارات اليوم الأحد 12-7- 2020

زوجة ويل سميث تعترف بعلاقتها بمغنى راب

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
ماجد حبته
المخابرات التركية.. الألمانية سابقًا!
سيد أبو ليلة
سيد أبوليلة يكتب: هل من حقنا أن نعصي الله؟.. النبي آدم نموذجًا
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تطرح مسابقة «مكتسبات ثورة يوليو 1952»

المجموعة القصصية «فهل يأتي الربيع» على طاولة «ورشة الزيتون»

الإعلامية الإماراتية صفية الشحي بضيافة منصة الفن المعاصر

صدور ترجمة كتاب «مجتمعات السفن الشراعية» لمؤلفه آجيوس ديونيسيوس