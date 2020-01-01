3 مرشحين جدد لـ«الشيوخ» فى ثانى أيام الترشح بالقليوبية

ارتفع اليوم عدد مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ عن المقاعد الفردية بمحافظة القليوبية إلى 18 مرشحا، بعد تقدم 3 مرشحين اليوم بأوراقهم للجنة استقبال مستندات الترشح بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشارين صبري البنا، وخالد بيصار، مساعد رئيس المحكمة، وأمانة سر ياسر جاد.وتقدم اليوم كل من المرشحين مروة غريب عطية، مدير إدارة كهرباء قها، والتي تعد السيدة الثالثة التي قررت خوض الانتخابات على المقاعد الفردية، وندا محمد أمين، مدرس حاسب آلي من قليوب، والدكتور عماد شكري، إخصائي تحاليل طبية، من مدينة الخصوص، وجميعهم مستقلون، قرروا خوض الانتخابات للمرة الأولى في تاريخهم.وشهدت اللجنة إجراءات أمنية مشددة بإشراف العميد وائل نبيل، رئيس مباحث المحكمة، حيث تم وضع حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول، وألزمت اللجنة العامة المرشحين بارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.يذكر أن عدد المقاعد الفردية المخصصة لدائرة محافظة القليوبية يبلغ 6 مقاعد تقدم لها في اليوم الأول 9 مرشحين مستقلين، هم خالد عرمان، رجل الأعمال وشيخ العرب، والدكتور إبراهيم الشريف من قرية بلتان مركز طوخ، وحنان حافظ من بنها، وسيد عزب، عضو مجلس الشعب الأسبق، وياسر عبد الرحيم حربي، من شبرا الخيمة مقدم برنامج ملفات وقضايا بقناة مصر الحياة، ومحمودعبيد، محامي من شبين القناطر، ومحمد بدوي محمد هاني من طوخ، وعلي سابق، وأنوار صالح ابنة قرية نامول مركز طوخ.فيما تلقت اللجنة أوراق ترشيح مرشحي ائتلاف الأحزاب الوطنية الذي يقوده حزب مستقبل وطن لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية الـ6 المخصصة لمحافظة القليوبية.وتضمنت أسماء المرشحين كلا من الدكتور سيد عبد الحميد سالم الشهير بـ"السيد حجازي" من شبرا الخيمة، وسمير محمد البيومي، رجل أعمال من القناطر الخيرية، ومصطفى سعيد أمين، الشهير بـ"مصطفى الطرباني" من مركز قليوب، والدكتور نصيف حفناوي العفيفي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية حاليا والقليوبية الأسبق، ومصطفى بيومي محمد، والشهير بمصطفى النفيلي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، وأبوسريع أبوسريع إمام، وشهرته أبوسريع إمام الصحفي ومدير تحرير جريدة الأهرام.