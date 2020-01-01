قصور الثقافة تطرح مسابقة «مكتسبات ثورة يوليو 1952»
الأحد 12/يوليه/2020 - 01:01 م
جمال عاشورطباعة
تنظم الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة مسابقة ثقافية إلكترونية تحت عنوان مسابقة "مكتسبات ثورة يوليو ١٩٥٢م" وهي مسابقة أونلاين فى مجال المقال، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على استثمار أوقات فراغ الشباب بمختلف فئاتهم العمرية بما يساهم في إعدادهم ثقافيًا وفكريًا، وذلك من خلال تنفيذ المسابقات التي تساعدهم على التفكير والإبداع ورفع المستوى الفكري والثقافي، بالإضافة إلى توجيه طاقاتهم لصالح المجتمع بهدف دمجهم وتمكينهم بمختلف المجالات.
شروط المسابقة:
- ألا يقل سن المتسابق عن 18 سنة ولا يزيد عن 27 سنة، والا يزيد المقال عن 5 صفحات ولا يزيد عن 500 كلمة، وان يكتب المقال بلغة عربية سليمة ويرسل المقال عبر البريد الالكتروني للادارة [email protected] في موعد غايته 30 يوليو 2020 م، والا يكون قد تقدم بالمقال من قبل لاية جهة اخرى، ز يعتبر المقال الفايز ملكًا للهيئة وهي صاحبة التصرف فيه.
طريقة التقدم:
يقوم كل متسابق بملء الاستمارة الخاصة بالاشتراك في المسابقة مرفق بها صورة بطاقة الرقم القومي سارية وأن يكتب اسم المتسابق ثلاثيًا، بالإضافة إلى العنوان ورقم التليفون (منزل - محمول) بخط واضح، ترسل الأعمال على البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال ([email protected])
ترصد الهيئة مجموعة من الجوائز المالية لأفضل خمس مقالات الأولى وشهادات تقدير للعشر الأوائل على النحو التالي، المركز الاول 1500 ج - المركز الثاني 1300ج - المركز الثالث 1100ج - المركز الرابع 1000ج - المركز الخامس 800ج.
شروط المسابقة:
- ألا يقل سن المتسابق عن 18 سنة ولا يزيد عن 27 سنة، والا يزيد المقال عن 5 صفحات ولا يزيد عن 500 كلمة، وان يكتب المقال بلغة عربية سليمة ويرسل المقال عبر البريد الالكتروني للادارة [email protected] في موعد غايته 30 يوليو 2020 م، والا يكون قد تقدم بالمقال من قبل لاية جهة اخرى، ز يعتبر المقال الفايز ملكًا للهيئة وهي صاحبة التصرف فيه.
طريقة التقدم:
يقوم كل متسابق بملء الاستمارة الخاصة بالاشتراك في المسابقة مرفق بها صورة بطاقة الرقم القومي سارية وأن يكتب اسم المتسابق ثلاثيًا، بالإضافة إلى العنوان ورقم التليفون (منزل - محمول) بخط واضح، ترسل الأعمال على البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال ([email protected])
ترصد الهيئة مجموعة من الجوائز المالية لأفضل خمس مقالات الأولى وشهادات تقدير للعشر الأوائل على النحو التالي، المركز الاول 1500 ج - المركز الثاني 1300ج - المركز الثالث 1100ج - المركز الرابع 1000ج - المركز الخامس 800ج.