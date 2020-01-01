رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصور الثقافة تطرح مسابقة «مكتسبات ثورة يوليو 1952»

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:01 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
جمال عاشور
طباعة
تنظم الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة مسابقة ثقافية إلكترونية تحت عنوان مسابقة "مكتسبات ثورة يوليو ١٩٥٢م" وهي مسابقة أونلاين فى مجال المقال، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على استثمار أوقات فراغ الشباب بمختلف فئاتهم العمرية بما يساهم في إعدادهم ثقافيًا وفكريًا، وذلك من خلال تنفيذ المسابقات التي تساعدهم على التفكير والإبداع ورفع المستوى الفكري والثقافي، بالإضافة إلى توجيه طاقاتهم لصالح المجتمع بهدف دمجهم وتمكينهم بمختلف المجالات.


شروط المسابقة:

- ألا يقل سن المتسابق عن 18 سنة ولا يزيد عن 27 سنة، والا يزيد المقال عن 5 صفحات ولا يزيد عن 500 كلمة، وان يكتب المقال بلغة عربية سليمة ويرسل المقال عبر البريد الالكتروني للادارة [email protected] في موعد غايته 30 يوليو 2020 م، والا يكون قد تقدم بالمقال من قبل لاية جهة اخرى، ز يعتبر المقال الفايز ملكًا للهيئة وهي صاحبة التصرف فيه.


طريقة التقدم:

يقوم كل متسابق بملء الاستمارة الخاصة بالاشتراك في المسابقة مرفق بها صورة بطاقة الرقم القومي سارية وأن يكتب اسم المتسابق ثلاثيًا، بالإضافة إلى العنوان ورقم التليفون (منزل - محمول) بخط واضح، ترسل الأعمال على البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال ([email protected])

ترصد الهيئة مجموعة من الجوائز المالية لأفضل خمس مقالات الأولى وشهادات تقدير للعشر الأوائل على النحو التالي، المركز الاول 1500 ج - المركز الثاني 1300ج - المركز الثالث 1100ج - المركز الرابع 1000ج - المركز الخامس 800ج.

موضوعات متعلقة

«التعليم»: حددنا هوية متداول إجابات «جغرافيا وكيمياء» الثانوية العامة

الباز يناشد النائب العام القبض على عبدالله رشدي: يحرض على الفسق

«التشييد والبناء»: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

الصور

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: «الجراج اللى مش هيشتغل هناخده»

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

حريق ضخم يلتهم سوق توشكى بحلوان (صور)

«رسالة مباشرة».. إغراق حاملة دبابات بصاروخ فى مناورة «حسم 2020» (فيديو)

إنفوجراف

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

image description

«بسنت» اسم جديد في قائمة فتيات «تيك توك» المتهمات بالفجور (إنفوجراف)

أيام زمان

كيف حاول يوسف إدريس احتراف التمثيل ثم اعتزله للأبد؟

سر لقب سامي العدل بـ«الخال»: حل أزمة الزعيم ومحمود عبدالعزيز

ما لا تعرفه عن الشعراوى.. والده أجبره على الزواج بعدما وجده مع فتاة

كواليس «باب الحديد».. يوسف شاهين يسرق دور قناوي من شكري سرحان بسبب 50 جنيهًا

نجم الساعة

66528 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

تطبيق يابانى لمساعدة الممرضات على تقليل الاتصال مع مرضى كورونا

مواعيد القطارات اليوم الأحد 12-7- 2020

زوجة ويل سميث تعترف بعلاقتها بمغنى راب

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
ماجد حبته
المخابرات التركية.. الألمانية سابقًا!
سيد أبو ليلة
سيد أبوليلة يكتب: هل من حقنا أن نعصي الله؟.. النبي آدم نموذجًا
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تطرح مسابقة «مكتسبات ثورة يوليو 1952»

المجموعة القصصية «فهل يأتي الربيع» على طاولة «ورشة الزيتون»

الإعلامية الإماراتية صفية الشحي بضيافة منصة الفن المعاصر

صدور ترجمة كتاب «مجتمعات السفن الشراعية» لمؤلفه آجيوس ديونيسيوس