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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الأقل بين المحافظات».. البحر الأحمر تستقبل أوراق 4 مرشحين لـ«الشيوخ»

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:59 م
محكمة البحر الأحمر
محكمة البحر الأحمر
كتب- علي عواد
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استقبلت محكمة البحر الأحمر، حتى اليوم الأحد أوراق 4 مرشحين على المقعد الفردي لمجلس الشيوخ، وذلك لتسجل النسبة الأقل في تلقي الطلبات بين باقي محافظات الجمهورية.

واستقبلت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية، أمس السبت أول أيام التقدم بطلبات الترشح 4 طلبات، حيث قامت اللجنة بفحص الطلبات وأوراق الترشح بعد أن حددت مكتب خاص لتلقى الطلبات من الراغبين فى الترشح.

وطبقت لجنة تلقى الطلبات للراغبين فى الترشح لمجلس الشيوخ والتى مقرها محكمة البحر الأحمر الابتدائية، إجراءات وقائية واحترازية مشددة، حفاظًا على سلامة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء فى اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خلال التواجد والتباعد الاجتماعى.

وقال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان، بمحافظة البحر الأحمر، أن إجمالي المتقدمين للكشف الطبى من الراغبين للترشح لمجلس الشيوخ بالمستشفيات المخصصة للكشف الطبى 4 مرشحين فقط حتى الآن.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر فى بيان له، أن الأربعة الذين تقدموا للكشف الطبي تقدموا منذ الخميس الماضي، مؤكدًا على أن اليوم الأحد لم يتقدم أحد للكشف الطبى من الراغبين فى الترشح لمجلس الشيوخ.

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