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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ارتفاع الرطوبة.. «الأرصاد» تكشف الطقس حتى نهاية الأسبوع

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:59 م
الأرصاد
الأرصاد
إيمان ماهر
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قال محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذا الأسبوع ترتفع نسبة الرطوبة، وتتراوح الحرارة بين 35 و37 على القاهرة.

وأكد شاهين في تصريحاته لـ"الدستور"أنه نتيجة منخفض الهند الموسمى الذى يؤثر على مصر لا نشعر بالرطوبة بشكل كبير، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة، كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

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