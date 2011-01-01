الرئيس السيسى: «الجراج اللى مش هيشتغل هناخده»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن هناك مخالفات كبيرة في تراخيص البناء، موضحًا أن هناك تراخيص تصدر بجراج «لكن نجد أن الجراج غير مستخدم والسيارات بالشوارع».وأضاف السيسي في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات الجديدة، اليوم الأحد: «الجراج اللي مش هيشتغل هناخده ونديه للناس تشغله عشان تستوعب السيارات».وأكد أن وقف إصدار تراخيص البناء أمن قومي ومن أجل مصلحة البلد و«لن نسمح بتكرار أخطاء البناء بعد 2011».ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي «الأسمرات ٣» والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق.كما يفتتح الرئيس السيسي أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.