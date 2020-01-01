بعد تجدد النيران.. 20 سيارة إطفاء للسيطرة على «حريق حلوان»

تكافح قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، النيران التي شبت في سوق توشكى التجاري بحلوان.وتجدد اشتعال النيران بسبب البضائع الموجودة في المحلات، والتي تضمنت مواد سريعة الاشتعال، حيث التهمت النيران الأكشاك وأفرشة الباعة.ودفعت قوات الحماية المدنية بـ20 سيارة إطفاء وخزانات مياه وسيارات إسعاف إلى مكان الحريق.