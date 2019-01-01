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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قبل انتهائها بدقائق.. محافظ الشرقية يتفقد سير امتحانات الثانوية

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:52 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سارة الوردانى
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اطمئن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، من رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 - 2020 خلال يومها السادس وذلك قبل انتهائها بدقائق.

وشدد محافظ الشرقية على استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة داخل المدارس التي تشهد الامتحانات من خلال خضوع الطلاب لإجراء الكشف الحراري ومرورهم من بوابة التعقيم وتسليمهم الكمامات والقفازات ومواد التطهير والأكياس البلاستيكية لوضعها حول الأحذية، قبل دخول الطلاب للامتحان في مادة الكيمياء لطلاب الشعبتين علمي علوم وعلمي رياضة، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

و كلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للتأكد من توافر المواد المطهرة والكمامة الواقية والقفازات الطبية داخل المدارس بصفة يومية، والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول وعدم السماح بتراكمها في محيط المدارس منعًا لانتشار الأوبئة والأمراض وحفاظًا على البيئة والصحة العامة.

ومن جانبه أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 44 ألف و788 طالب وطالبة، مقسمين إلى 17 ألف و564 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، و20 ألف و122 طالب وطالبة بشعبة العلمي علوم، و7 الآف و102 طالب وطالبة بشعبة العلمي رياضة، وذلك أمام 162 لجنة رئيسية، مشيدًا بوعي والتزام أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد بمحيط اللجان الإمتحانية حفاظا على الصحة العامة والحد من التجمعات أمام المدارس وتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الإمتحان.

و أضاف " عبد الحميد" أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة وعلى تواصل دائم مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز، لمتابعة أعمال الامتحان واتخاذ اللازم في حال حدوث أي مشكلة والعمل على حلها فورا.

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