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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السيسى: أنفقنا 280 مليار جنيه لتحسين حياة سكان القاهرة فقط

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:47 م
السيسي
السيسي
أحمد عبد العزيز
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم إنفاق 280 مليار جنيه خلال الـ6 سنوات الأخيرة لتحسين حياة المواطنين في القاهرة فقط، مشيرا إلى أنه لو تم اتخاذ قرار بإنشاء عاصمة جديدة من 30 سنة، وتم وضع تلك الاستثمارات فيها كان الوضع سيكون مختلفا تماما.

وأضاف، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات الجديدة، أن المصريين بحاجة إلى أن يعرفوا أننا اتخذنا قرارا بإنشاء مدن جديدة لتخفيف الضغط على القاهرة، مضيفا: "أنفقنا 22 مليار جنيه في شوية طرق".

وأكد السيسي، أن الدولة لا بد أن تضع قرارات وأفكارا وعلى الشعب أن يحترم القرارات ويدعمها، متابعا: "البدائل أعمل إيه؟ أعمل كباري فوق الكباري، وأشيل المباني وأعمل طرق؟، ولا نعمل مدن جديدة ونقلل الكثافات في المحافظات الأكثر ازدحاما".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق.

كما يفتتح الرئيس السيسي أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث، كما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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