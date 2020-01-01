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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

349 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:42 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و408 حالات تعافٍ.

وذكرت الصحة الفلسطينية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن الإصابات جاءت كالآتي محافظة القدس 105 إصابات، محافظة رام الله والبيرة 49 إصابة، ومحافظة الخليل 166، ومحافظة طولكرم 6 إصابات، ومحافظة بيت لحم 11 إصابة، ومحافظة نابلس 7 إصابات.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتسجيل 408 حالات شفاء، 399 في محافظة الخليل، و6 محافظة نابلس، و3 قطاع غزة.

وأوضحت أن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 7 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضافت أنه تم إجراء 2323 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها، وعدد الحالات النشطة الكلي: 5763، وعدد حالات التعافي 1237، وعدد حالات الوفاة 37.

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