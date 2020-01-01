سيد أبوزيد يكتب.. ونجحت المقاومة فى ارجاء الصم

مضى اليوم الأول من شهر يوليو «تموز» الحالى، والذى كان محددًا له أن يعلن نتنياهو ضم أراضى الضفة الغربية وغور الأردن، والتى تشمل قرابة ٥٠٪ من المناطق «ج» وفقًا لاتفاق أوسلو الذى أبرم ما بين السلطة الفلسطينية والكيان الإسرائيلى ويمثل ٦٠٪ من إجمالى مساحة الضفة، وأراضى غور الأردن، ولم يحدث كما وعد الناخبين واليمين الإسرائيلى فى ١٠ سبتمبر ١٩١٩ قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتى فاز برئاسة مجلس الوزراء وأرجع عدم الإعلان عن الضم زئيف الكين، وزير التعليم العاليم فى الحكومة الإسرائيلية، والقريب من نتنياهو إلى عدم الحصول على الضوء الأخضر من أمريكا وأن الأمور لو كانت على ما يرام.. فإن البرنامج يقضى بطرح الموضوع فى جلسة الحكومة أولًا لتوفير الغطاء القانونى للضم أما بينى غانتس، زعيم حزب كحول لفان ووزير الأمن، قال إنه لن يتم بدء اجراءات تنفيذ مخطط ضم مناطق من الضفة الغربية الأربعاء وأعتقد أن الشمس ستشرق من الشرق، وستغيب من الغرب كالمعتاد، وأضاف فى مقابلة مع موقع «واى نت الإخبارى» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أعتقد أن خطة ترامب «صفقة القرن» هى الإطار السياسى الأمنى الصحيح الذى يتعين على دولة إسرائيل دفعه قدمًا لكن لابد من إحضار أكبر عدد ممكن من الشركاء إلى هذا النقاش من دول المنطقة وتوفير الدعم الدولى وأنا أعتقد أنه لم يتم استنفاد كل الجهود لإحضار اللاعبين وقد سبق أن قلت إن الأول من يوليو ليس تاريخًا مقدسًا وقال غانتس إن بإمكان نتناهو أن يعلن الضم فورا فالاتفاق الائتلافى الحكومى يجيز له ذلك ولكن يوجد قلق كبير جدا فى العالم، ونحن منصتون ونأخذ الأمور بالاعتبار ونوازن بين المواقف واستكمل أقواله «إننى مقتنع بأن غور الأردن يجب أن يكون تحت السيطرة الإسرائيلية دائمًا وأبدًا وأوافق على خطة ترمب بهيلكتها المعروفة واعتقد أن الكتل الاستيطانية فى الضفة الغربية هى جزء لا يتجزأ منا وينبغى ضمها ولكن السؤال هو كيف؟ ومتي؟ فالسلام مع الأردن مثلا هو كنز لدولة إسرائيل وأعتقد أنه يجب تعزيز وتنفيذ مشاريع مشتركة لدى كلا الجانبين من أجل دفعه والحفاظ عليه وجدير بالإشارة إلى أن فريق السلام الأمريكى برئاسة المبعوث الخاص أفى بيركوفيش واصل مداولاته مع كبار المسئولين الإسرائيلين لبحث امكانيات تنفيذ مخطط الضم، خاصة أن الفريق الأمريكى - الإسرائيلى قد قام بإعداد الخرائط الخاصة بالضم ومن جانبنا نرى أن السبب الحقيقى هى المقاومة والرفض للضم سواء على المستوى المحلى أو العربى أو الدولى ففى اليوم التالى لإعلان نتنياهو فى ١٠ سبتمبر ١٩١٩، والذى رأى أنه إعلان بغرض كسب الأصوات الانتخابية وأبرز أصحاب هذا الرأى هو موشيه بعلو، عضو الكنيست، من ائتلاف أزرق- أبيض، والذى قال إن نتنياهو وافق عام ٢٠١٤ مبدئيًا على إخلاء مستوطنات غور الأردن فى عام ٢٠١٤ وكان عضوًا فى حزب الليكود إلا أن هذا الإعلان قوبل بادانة دولية للاقتراح من الفلسطين وجامعة الدول العربية والسعودية والأردن والأمم المتحدة ومص وكان ملحوظًا فى مقاومة الضم السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس أبومازن وكافة فصائل الثورة الفلسطينية والتى أعلنت ونفذت وقف كافة أشكال التنسيق الأمنى مع الكيان الإسرائيلى وإلغاء كافة الاتفاقيات التى أبرمتها خاصة اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بدولة إسرائيل واستعدادها لتسليم أسلحتها للجانب الإسرائيلى وكذلك الملك عبدالله الثانى ملك الأردن والذى جاء إعلانه بشكل قاطع للمجلة الألمانية أن ضم أراضى الضفة وغور الأردن سيؤدى إلى التصادم والتلويح بالحرب بالإضافة إلى الموقف الأوروبى الموحد الرافض للضم واننا نحيئ هذه المقاومة ونأمل فى استمرارها لأن الأمر مجرد ارجاء للضم، وليس إلغاء مما يستوجب منا استمرار المقاومة وهذا المخطط لم يبدأ مع نتنياهو بل هو مخطط قديم ظهر بعد فترة وجيزة من حرب ١٩٦٧، حيث صاغ الوزير الإسرائيلى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خطه سميت باسمه «خطة الون» لتقسيم الضفة الغربية بين إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية وإقامة دولة درزية فى هضبة الجولان تحت الاحتلال الإسرائيلى وإعادة غالبية شبه جزيرة سيناء إلى السيطرة العربية وكان الهدف من هذه الخطة هو ضم معظم غور الأردن من النهر حتى المنحدرات الشرقية لحافة تلال الضفة الغربية والقدس الشرقية وجوشن غتصون إلى إسرائيل بينما الأجزاء المتبقية من الضفة والتى تقطن فيها غالبية السكان الفلسطينية كانت ستصبح الحكم الذاتى الفلسطينى أو ستعود إلى الأردن بما فى ذلك ممر الأردن من خلال اريحا إلا أن الملك حسين رفض الخطة وتوفى الوان وفى عام ١٩٨٠ فى السنة التالية صادقت الحكومة الإسرائيلية على قانون مرتفعات الجولان لتضم لإسرائيل ومن المعروف أنه منذ اليوم الأول للاحتلال فى عام ١٩٦٧ والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تنظر إلى هذه الأراضى خاصة غور الأردن من المناطق الحيوية للأمن، والاقتصاد الإسرائيلى واتخذت إجراءات تهويد سواء عزل الشريط الحدود مع الأردن بعمق ١- ٥٠كم، وترحيل وترشيد الآلاف السكان الفلسطينية من مناطق الزور والكتاير إلى الجهة الشرقية من النهر، كما قامت إسرائيل بعزل ومصادرة آلاف الدونمات الزراعية المحاذية للسياج الحدودى مع الأردن فيما يعرف بالخط الأخضر بججة أمنية، حيث كانت هذه الأراضى تشكل الملكية الوحيدة لآلاف العائلات من المزارعين الفلسطينيين بالإضافة لسيطرة إسرائيل على مياه نهر الأردن ومصادر المياه الجوفية ونتنياهو يرى أن ظروف المنطقة الحالية تمثل فرصة تاريخية لا تعوض لإسرائيل وأن عدم استغلالها يعنى بقاء إسرائيل فى دائرة التهديد حيث توجد إدارة أمريكية تؤيد إسرائيل دون نقاش ومنحتها ما تريد فى القدس والمستوطنات وهضبة الجولان والمهم إقناع الإدارة الأمريكية بمنح الشرعية خاصة وأن إدارة ترامب تريد كسب اللوبى الصهيونى حتى يضمن النجاح فى الانتخابات المقبلة خاصة بعد فشله فى إدارة أزمة كورونا التى تفشت فى بلاده وعطلت عجلة الإنتاج بالإضافة للاضطرابات العنصرية التى شهدتها أمريكا عقب مقتل المواطن الأمريكى الأسمر على يد قوات الشرطة الأمريكية.كما يرى نتنياهو أن الرد العربى سيكون مجرد بيانات شجب وإدانة وسرعان ما تهدأ الأمور بالإضافة إلى ضعف المقاومة الفلسطينية نتيجة الانقسام ما بين الضفة وقطاع غزة وظهر هذا بجلاء فى خطاب نتنياهو أمام الكنيست حيث قال: «حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلى وكتابة فصل آخر فى تاريخ الصهيونية وأن الضم لن يبعدنا عن السلام بل سيجعلنا أقرب أكثر منه وصرح وزير خارجية إسرائيل الجديد غانى أشكنازى أن خطة الرئيس الأمريكى للسلام فى المنطقة تشكل فرصة تاريخية لمستقبل إسرائيل ولترسيم الحدود ومن الناحية الأخرى أن قرار الضم سيؤدى١- إلغاء السلطة الفلسطينية ودورها ومكانتها وغلق طريق التسوية السياسية التى تقوم عليها المبادرة العربية «حل الدولتين» ولا يوجد أمام السلطة الوطنية الفلسطينية سوى سلاح المقاومة.٢- إن الاتفاقيات الموقعة ما بين الأردن وإسرائيل عرضه للتجميد بل ويمكن للإلغاء خاصة أن المد الوطنى والمعادى لإسرائيل بالأردن فى تزايد وتم ترجمته فى استعادة أراضى الباقورة والقمر بعد أن تم تأجيرها لإسرائيل ٢٨ عامًا وتم رفض التجديد بل أن القوات الأردنية قامت بعمل مناورة باسم «سيوف الكرامة» بالقرب من الحدود الأردنية الإسرائيلية.الموقف الأوروبى الموحد يرفض الضم وترجمة وزير خارجية ألمانيا وتصريح رئيس الحكومة البريطانية جونسون أنه آن الأوان لأن تكون لحكومة بريطانيا كلمة وقد أعتبر البعض تصريحات جونسون محاولة لتصحيح موقف بلاده وما بدأته بوعد بلفور والتكفير عن الذنب فى حق الشعب الفلسطينى الأمر الذى اغاظ الحكومة الإسرائيلية التى طلبت تفسيرا لتصريحاته وتخشى إسرائيل من قيام الدول الأوروبية وخاصة إنجلترا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبرز الموقف الأوروبى الموحد بينما وجدنا موقف عرفى متشرزم ولعل هذا أدى إلى التراجع عن الضم ونأمل فى زيادة المقاومة ووحدة الموقف العربى للقضاء التام على الضم والقضاء على الانقسام الفلسطينى.