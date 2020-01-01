تحرير 23 محضرًا للمخابز المخالفة ببورسعيد

كشف ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد عن تشكيل حملة موسعة على المخابز للتأكد من صحة الشكاوى الواردة إلى المديرية، بعد أن تعددت الشكاوى من المواطنين ضد جشع التجار وزيادة الأسعار ونقص أوزان رغيف الخبز المقدم إليهم وعدم مطابقته للمواصفات.قامت الحملة برئاسة محمد النجدى مدير إدارة الرقابة وخالد فهمى رئيس الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيسًا للحملة وهشام السعيد وياسر جمعه وأشرف الداوودى كبار مفتشى الرقابة التموينية.وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرا تموينيا تنوع بين إثبات حالة تصرف فى كميات من الدقيق، ونقص وزن رغيف الخبز المباع للمواطنين، وعدم وجود قائمة مواعيد التشغيل،عدم نظافة أدوات العجين.