رفع أكوام القمامة المتراكمة في مصرف قنطرة الحما بمنفلوط

قال محمد عبد الغني، نائب مركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من أعمال تطهير ورفع أكوام القمامة والمخلفات المتراكمة على ضفاف مصرف قنطرة الحما بمركز منفلوط حفاظا على النظافة العامة وخلق جو صحي وبيئي مناسب للمواطنين للوقاية من الأمراض.وأوضح نائب المركز إنه تم تكثيف الجهود المبذولة ومتابعة الحملات اليومية لأعمال النظافة بالشوارع الرئيسية وعلى ضفاف الترع لإزالة نواتج التطهير، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها، لخلق بيئة صحية للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدن والقرى والارتقاء بمستوى الخدمات.وأشار " عبد الغني" إلى أنه تم استخدام "قلابات ولوادر" الحملة الميكانيكية وعمال الوحدة المحلية، كما تم اتخاذ اللازم وتنظيف المنطقة بالكامل والتنبيه علي الأهالي بعدم إلقاء القمامة بالمكان بعد تنظيفه، ورفع المخلفات منه حفاظًا علي المظهر الجمالي وصحة المواطنين.