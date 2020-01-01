بعد قليل.. السيسي يفتتح «دار مصر» في الشروق

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، مشروع «دار مصر» في مدينة الشروق، إذ يبلغ عدد الوحدات السكنية بالمشروع 1224 وحدة لـ51 عمارة على مساحة 37.5 فدان، وتبلغ تكلفته 750 مليون جنيه.كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي «الأسمرات 3» والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق.ويفتتح الرئيس السيسي أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.