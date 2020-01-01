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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الرعاية الصحية»: بدء فحص راغبي الترشح لـ«الشيوخ» ببورسعيد

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:28 ص
بدء فحص راغبي الترشح
بدء فحص راغبي الترشح لـ الشيوخ
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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الرعاية الصحية تعلن بدء توقيع الكشف الطبى على المرشحين المحتملين لعضوية مجلس الشيوخ بمستشفى السلام ببورسعيد

الهيئة العامة للرعاية الصحية: تخصيص مسارات خاصة داخل مستشفى السلام لتيسير عملية الفحص الطبي للمرشحين بصورة أمنة.
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، عن بدأ توقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لعضوية مجلس الشيوخ عن محافظة بورسعيد بمستشفى السلام ببورسعيد، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح أمس السبت، على أن يستمر إجراء الكشف الطبي على مدار فترة الترشح.

وأوضحتن في بيان، أنه تم تجهيز لجنة للإشراف على إجراءات الكشف الطبي للمرشحين المحتملين داخل المستشفى برئاسة الدكتور محمد السباعي، نائب مدير المستشفى، لافتة إلى إجراء كافة الفحوص الطبية والمعملية للمرشحين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية والأمان للمرشحين.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن مستشفى السلام تطبق الإجراءات الاحترازية وذلك عن طريق تخصيص مسارات آمنة للمرشحين المحتملين من لحظة دخول المستشفى مرورًا بعيادات الفحص الظاهري ومواقع سحب العينات وحتى انتهاء عملية الفحص. \

وتابعت، أنه استعدادًا لهذا الاستحقاق تم تحديد الأماكن المخصصة للكشف الطبي مع مراعاة أن تكون ذات مسارات خاصة وبعيدًا عن أماكن العزل بالمستشفيات للمشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"؛ وذلك حرصًا على سلامة المرشحين وإنهاء الإجراءات المطلوبة لهم بسهولة ويسر ومنعًا للازدحام والتكدس داخل المستشفى.

وأضافت الهيئة، أن الفحوص الطبية والمعملية لمرشحي مجلس الشيوخ تضم 7 أنواع فحوصات معملية للتأكد من عدم تعاطي أي مواد مخدرة أو كحوليات.

وأشارت إلى أنه بعد الكشف وسحب العينات من المرشحين المحتملين، يتم إخطار لجنة الانتخابات ببورسعيد بنتيجة الفحوصات الطبية والمعملية الخاصة بالمرشحين فور ظهورها؛ ومن ثم يتم إخطار اللجنة العليا للانتخابات بها.

وأضافت، أنه تم توقيع الكشف الطبي على أربعة من المرشحين المحتملين لعضوية مجلس الشيوخ حتى الآن بمستشفى السلام ببورسعيد وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى الالتزام بارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي عند الدخول بخلاف التأكد من اتباع الإرشادات المطبوعة على الملصقات الموزعة داخل المستشفى وكذلك الإرشادات التوعوية المسموعة بالإذاعة الداخلية بالمستشفى.

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