تعافي 204 حالات من كورونا بمستشفيات العزل في البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن شفاء 204 حالات من فيروس كورونا بمستشفيات العزل، ليصبح إجمالي عدد المتعافين حتى مساء السبت 3050 حالة، وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم فى جميع مستشفيات العزل والحجر الصحى بالمحافظة.وأشاد المحافظ - في بيان اليوم - بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقديم أفضل رعاية للمرضى، مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين مؤكدا على أهمية تكاتف جميع المواطنين فى المساعد فى الخروج من تلك الفاجعة.وأشار إلى قيام الوحدة المحلية بجميع مراكز المحافظة بالقيام بالمرور على المصابين بفيروس كورونا والذي تم حجرهم منزليًا للوقوف على مدى التزامهم بالتعليمات بعدم الاختلاط.