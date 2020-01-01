توقيع الكشف الطبي على 19 مرشحًا لمجلس الشيوخ بالغربية

صرح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن عدد المرشحين لمجلس الشيوخ الذين أجروا الكشف الطبي داخل المحافظة 19 مرشحا حتى الآن، موضحا إنهم خضعوا لاختبارات الكشف عن المخدرات والأمراض النفسية والعصبية.وكان الدكتور عبد الناصر حميدة أعلن عن بدء الكشف الطبي ابتداءً من يوم الأربعاء الماضي الموافق 872020 وحتى يوم الخميس الموافق 1672020، وذلك بجميع المستشفيات العامة بمراكز ومدن المحافظة.وأضاف أن الكشف الطبى يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء وذلك بمستشفيات زفتي العام، مستشفى السنطة العام، مستشفى المحلة العام، مستشفى المنشاوي العام، مستشفى كفر الزيات العام، مستشفى قطور المركزي.وأوضح أنه تم التشديد على ادارة المستشفيات باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع المعاملة الحسنة للمرشحين، كما تم تخصيص أماكن منفردة للكشف الطبي عليهم بمسارات خاصة وبعيدًا عن أماكن العزل بالمستشفى.