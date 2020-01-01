«جامع»: مبادرة «إحلال السيارات» تخفف العبء على الموازنة العامة للدولة

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن هناك خطة لإنشاء 366 محطة للغاز الطبيعي، وذلك لتنفيذ خطة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى دخول سيارات الملاكي التي مر على تصنيعها أكثر من 20 عاما.وأشارت الدكتورة نيفين جامع، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن "إحلال السيارات القديمة" مبادرة قومية للارتقاء بنقل الأفراد وتشغيل مصانع السيارات وتقليل معدلات التلوث.وأوضحت أن هناك الكثير من الحوافز بالتنسيق مع وزارة المالية، وبرنامج تمويلي بفائدة ميسرة، وحوافز جمركية لأصحاب المصانع للتحفيز للإنتاج، وهناك شروط للعمل وفق هذه المبادرة.وأكدت أن هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، لافتة إلى أن هناك وزارات عديدة تشارك في تنفيذها مثل الداخلية والتنمية المحلية.ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات 3" والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق.كما يفتتح الرئيس السيسي أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث، كما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.