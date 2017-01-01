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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين» تجدد الثقة لنائب رئيس «المساعدات الأجنبية»

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:07 ص
أحمد حسين عكرش
أحمد حسين عكرش
نرمين محمود الدهان
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أصدر الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 113 بتاريخ 9 6 2020 بتجديد الثقة للدكتور أيمن أحمد حسين عكرش مساعد لوزير التموين للمشروعات ونائب لرئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بجانب عمله.

وقالت الوزارة إن التجديد جاء بعد تقرير الأجهزة الرقابية للدولة بكفاءة ونزاهة، وحرصه على حقوق الدولة وحفاظه على المال العام لمدة ثلاث سنوات منذ تعيينه في 2017.

وقالت الوزارة في نبذة مختصره عن أيمن أحمد حسين عكرش خلال الثلاث سنوات الماضية وما قام به:

1- لم يحصل على مكافآت مجلس الإدارة طيلة سنوات ثلاثة سوي شهر واحد فقط بإجمالي مبلغ 17 ألف جنيه كمكافأة نتيجة مزايدات وتعاقدات وتطوير واضافة أصول للدولة تدر على الدولة ما يقرب من مليار جنيه.

2- رفض المطالبة بقيمة 5000 جنيه شهريا مقابل بدل إقامة وأقام في شقة في مدينة المستقبل على حسابه الخاص.

3- أعاد تشغيل مشروع السيارات التسويقية المتنقلة بإجمالي ميزانية 200 مليون جنيه لتوفير ما يقرب من 4000 فرصة عمل للشباب بعد أن كان متوقفا منذ عام 2014.

4- في مزايدة علنية عامة تم:
أ- تأجير مساحة 8000 متر ارض فضاء بمخزن البساتين التابع للجنة العامة للمساعدات ظلت طيلة 30 سنة لم تؤجر بجنيه واحد بحق انتفاع 25 سنة تدر على الدولة مبلغ 71 مليون جنيه بالإضافة إلى أن يؤول المبنى الذي سيقام عليها ليصبح اصل من اصول الدولة بملايين الجنيهات.
ب- تأجير مساحة 1300 متر بمخزن بني سويف لإقامة مول تجاري يتكلف 100 مليون جنيه تؤول ملكيته للدولة بحق انتفاع 25 سنة وبحق انتفاخ 198 مليون جنيه كانت تؤجر المتر فيها ب 21 جنيها شهريا.
ج- تأجير مساحة 10000 متر فضاء بالعاشر من رمضان لم تستغل لمدة 10 سنوات تم طرحها في مزايدة علنية كحق انتفاع لتدر على الدولة 70 مليون جنيه وتؤول للدولة المنشآت التي عليها.
5- حل مشكلة شبكة الصرف الصحي بمساحة 20 ألف متر بمخزن مسطرد التي ظلت عشرة سنوات وتحميل حلها على إحدى شركات القطاع الخاص دون تحميل الدولة أدني مصروفات.
6- إجراء جرد شامل سنوي يحاسب فيه كل مسؤول عن كل مسار موجود في اي مكان تابع للجنة في المحافظات.
7-ضبط جميع الإجراءات الإدارية والمخزنية وتنفيذها وفقا للوائح والقوانين المعمول بها ومن خلال أكثر من لجنه.
8- حافظ على أصول اللجنة العامة للمساعدات وأعاد رفع المساحات التابعة لها لجميع العقود الموجودة التي تعاقدت عليها اللجنة قبل توليه المنصب مما رد للدولة مبلغ 18 مليون جنيه.
9- منذ أول يوم توليه المنصب ويقوم بعمل لجان تسعير لكل سنتيمتر لجميع مساحات اللجنة العامة للمساعدات.
10-تم عمل صيانة وترميمات البنيه التحتية بمخازن اللجنة بمسطرد مساحة 27الف متر وكذلك بالبساتين والعاشر من رمضان وبني سويف وكذلك منطقة الاسكندرية.

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