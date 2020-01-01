رئيسة حزب تركى معارض لـ «أردوغان»: لن تستمر فى الحكم طويلًا

انتقدت رئيسة حزب الخير التركي المعارض في تركيا، ميرال أكشينار، خلال خطاب لها أثناء اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، النظام التركي الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وأكدت أكشينار أن سياساته لن تبقيه كثيرًا على رأس سدة الحكم في تركيا.وقالت «أكشينار»: «منذ أن دخلنا البرلمان، كنا نعمل من أجل المتقاعدين وقلنا لنؤسس لجنة في البرلمان من أجل الاقتراحات ولكن كان الجواب دائمًا «لا»، وأضافت أكشينار، أن من أعلنوا أن قضية المتقاعدين تخصهم تركوهم بعد الانتخابات في منتصف الطريق.وأكدت أكشينار، باعتبارنا حزب الخير، نحن مصممون على حل هذا الموضوع ولن نتوقف حتى نحل هذه المشكلة يا سيد أردوغان! لقد وثق الشعب بك وصوتوا لك، وينتظرون منك حلًا لهمومهم، ولكن إذا واصلتم تحميل المواطن فوق طاقته وإن لم تفعلوا اللازم، فلن تبقوا كثيرًا.