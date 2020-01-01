رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أولياء أمور طلبة الثانوية يطالبون بخفض درجات «التنسيق»

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:03 ص
أولياء أمور طلبة
أولياء أمور طلبة الثانوية
سمر مدحت
طباعة
أوشك سباق الثانوية العامة على الانتهاء، ومع ذلك ظهرت مخاوف عدة من التنسيق لدى أولياء الأمور، الذين شددوا على ضرورة أن يتم مراعاة الظرف الصحي الراهن في مصر وخفض درجات التنسيق.

تقول جهاد عامر، إحدى أولياء الأمور، أمام مدرسة الملك الصالح الثانوية بنين بمنطقة المنيل التابعة لمحافظة القاهرة، إن تخوفاتهم من التنسيق بدأت تظهر مع اقتراب انتهاء امتحانات الثانوية العامة فلم يتبق سوى ثلاث امتحانات فقط.

توضح: "ابني نفسه يدخل كلية طب بيطري ودي كانت بتاخد من ٩٧ السنة اللي فاتت لكن نتمنى السنة دي تاخد أقل من كدة، والتعليم تراعي الظروف الصعبة اللي الطلاب أدوا فيها الامتحانات".

وتقول ولية أمر أخرى تدعى (نورا): "لا بد من خفض التنسيق هذا العام، لأن العام مختلف عن كل الأعوام السابقة وعلى وزارة التعليم مراعاة كل المتغيرات التي حدثت وأدى فيها الطلاب الامتحان".

وتمنت نورا أن يدخل ابنها كلية الهندسة لأنه علمي رياضة لكن تخشى من أن لا ينصفه التنسيق للعام الحالي وتكون درجاته عالية فلا يستطيع دخول كلية الهندسة التي يحلم بها.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية الأحد 21 يونيو، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ).

ويؤدي الطلاب اليوم الأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التشييد والبناء»: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن

تداول إجابات «الكيمياء والجغرافيا» للثانوية العامة بعد ربع ساعة

«رسالة مباشرة».. إغراق حاملة دبابات بصاروخ فى مناورة «حسم 2020» (فيديو)

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

الصور

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

الأكثر قراءة

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

«رسالة مباشرة».. إغراق حاملة دبابات بصاروخ فى مناورة «حسم 2020» (فيديو)

السيسى: كل مواطن سيتقدم لطلب شقة «هياخدها»

«التشييد والبناء»: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن

إنفوجراف

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

image description

«بسنت» اسم جديد في قائمة فتيات «تيك توك» المتهمات بالفجور (إنفوجراف)

أيام زمان

كيف حاول يوسف إدريس احتراف التمثيل ثم اعتزله للأبد؟

سر لقب سامي العدل بـ«الخال»: حل أزمة الزعيم ومحمود عبدالعزيز

ما لا تعرفه عن الشعراوى.. والده أجبره على الزواج بعدما وجده مع فتاة

كواليس «باب الحديد».. يوسف شاهين يسرق دور قناوي من شكري سرحان بسبب 50 جنيهًا

نجم الساعة

66528 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

تطبيق يابانى لمساعدة الممرضات على تقليل الاتصال مع مرضى كورونا

مواعيد القطارات اليوم الأحد 12-7- 2020

زوجة ويل سميث تعترف بعلاقتها بمغنى راب

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
ماجد حبته
المخابرات التركية.. الألمانية سابقًا!
سيد أبو ليلة
سيد أبوليلة يكتب: هل من حقنا أن نعصي الله؟.. النبي آدم نموذجًا
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
المزيد

الثقافة

صدور ترجمة كتاب «مجتمعات السفن الشراعية» لمؤلفه آجيوس ديونيسيوس

نسمات الأوركسترا السيمفوني في ليلة صيف بالأوبرا

رشا عدلي «على مشارف الليل» في مكتبة تنمية

وسيم السيسى: الصهيونية العالمية تحاول تشويه وتهويد تراثنا المصرى