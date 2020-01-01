أولياء أمور طلبة الثانوية يطالبون بخفض درجات «التنسيق»

أوشك سباق الثانوية العامة على الانتهاء، ومع ذلك ظهرت مخاوف عدة من التنسيق لدى أولياء الأمور، الذين شددوا على ضرورة أن يتم مراعاة الظرف الصحي الراهن في مصر وخفض درجات التنسيق.تقول جهاد عامر، إحدى أولياء الأمور، أمام مدرسة الملك الصالح الثانوية بنين بمنطقة المنيل التابعة لمحافظة القاهرة، إن تخوفاتهم من التنسيق بدأت تظهر مع اقتراب انتهاء امتحانات الثانوية العامة فلم يتبق سوى ثلاث امتحانات فقط.توضح: "ابني نفسه يدخل كلية طب بيطري ودي كانت بتاخد من ٩٧ السنة اللي فاتت لكن نتمنى السنة دي تاخد أقل من كدة، والتعليم تراعي الظروف الصعبة اللي الطلاب أدوا فيها الامتحانات".وتقول ولية أمر أخرى تدعى (نورا): "لا بد من خفض التنسيق هذا العام، لأن العام مختلف عن كل الأعوام السابقة وعلى وزارة التعليم مراعاة كل المتغيرات التي حدثت وأدى فيها الطلاب الامتحان".وتمنت نورا أن يدخل ابنها كلية الهندسة لأنه علمي رياضة لكن تخشى من أن لا ينصفه التنسيق للعام الحالي وتكون درجاته عالية فلا يستطيع دخول كلية الهندسة التي يحلم بها.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية الأحد 21 يونيو، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ).ويؤدي الطلاب اليوم الأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة).