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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين»: ندرس بيع 5 مصانع زيوت بعد دمجها

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:02 ص
على المصيلحي
على المصيلحي
نرمين محمود الدهان
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قال على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه جار دراسة عدة مقترحات مع المكتب الاستشاري المختص بتطوير ودمج شركات الزيوت ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية.

أضاف المصيلحى في تصريحات صحفية اليوم أن أبرز هذه المقترحات بيع بعض المصانع البالغ عددها خمسة بعد دمجها فى مصنعين أو ثلاثة بهدف استغلال العائد في إنشاء مصانع بكفاءة عالية، مع الإبقاء على كافة العاملين.

أوضح أن الهدف من ذلك تطوير خطوط الإنتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، وتعظيم دور هذه الشركات فى ظل تنامى السوق المصرية وزيادة عدد المستهلكين.

تعاقدات وزارة التموين مع شركة BDO مصر، مطلع العام الحالي لتولي مهام المستشار المالي لوضع خطط تطوير 5 شركات لإنتاج الزيوت تتبع «القابضة الغذائية» تشمل "الإسكندرية للزيوت والصابون، وطنطا للزيوت، والنيل للزيوت والمنظفات، وأبوالهول للزيوت والمنظفات وشركة النشا والخميرة".

ومن جانبه قال أحمد كمال المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه جار فحص الشركات من قبل الشركة المختصة بإعادة الهيكلة وبناء عليه سيتم، اتخاذ قرار نهائى إما بدمج بعضها فى كيان واحد، أو دخول شركاء جدد وسيتم عرض كافة المقترحات على وزير التموين خلال الشهر الجارى

وتهدف خطة التطوير وإعادة الهيكلة إلى تعزيز قيمة المنتجات الوطنية فى السوق المحلية والعربية والدولية وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.

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