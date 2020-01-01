بعد نقله للمستشفى.. حكيم: «ادعوا للشاعر أمل الطائر ربنا يشفيه»

طالب الفنان حكيم، بالدعاء للشاعر الكبير أمل الطائر، حيث يمر بوعكة صحية مما دفع حكيم لزيارته في المستشفى التي يرقد بها.وقال حكيم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ادعوا للشاعر الغنائي أمل الطائر في هذه الساعة بالشفاء ربنا يشفيك يا أمل واحنا كلنا إخواتك وفي ضهرك".وانتقل الشاعر الكبير أمل الطائر لأحد المستشفيات الخاصة، بعد أن تدهورت صحته خلال الأيام الماضية، إثر إصابته بجلطة في المخ الأسبوع الماضي.أمل الطائر قدم عشرات الأغنيات الشهيرة مثل "أنا مش عارفني" لعبد الباسط حمودة، وأغنيات "نار، نظرة، بيني وبينك، افرض، السلام عليكوا، الحق عليه، أبوسه، لحكيم".