وزير المالية: كدنا نحقق 6%؜ معدل نمو لولا «كورونا»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة المصرية كانت قريبة من تحقيق أكثر من 6% معدل نمو في العام المالي الجديد، لولا أزمة فيروس كورونا المستجد، متابعا: "قدر الله وما شاء فعل".وأضاف معيط، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساعدت الاقتصاد المصري في استعادة التعافي، منوها بأنه لولا الإصلاح الاقتصادي لكانت ظروفنا أصعب الآن.وأكد وزير المالية، أن أزمة كورونا كانت قاسية جدا، ولكن تم امتصاص الأزمة بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، متابعا: "قادرين نوصل لنتائج إيجابية".ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات 3" والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق.كما يفتتح الرئيس السيسي أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث، كما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.