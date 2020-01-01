مدبولى: تطوير المناطق غير الآمنة يساعد فى توفير حياة كريمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع تطوير المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية مشروع متكامل.وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات، اليوم الأحد، أن مشروع تطوير المناطق غير الآمنة يساعد في توفير حياة كريمة للمستفيدين.ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق.كما يفتتح الرئيس السيسي أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث، كما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.