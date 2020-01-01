مد مشروع الاستجابة السكانية لـ5 محافظات جديدة عقب نجاحه

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن نجاح مشروع تنظيم الاستجابة السكانية في الخمس محافظات "القليوبية، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا"، التي تمت العام الماضي، كانت الدافع لمد المشروع لـ5 محافظات أخرى هي "الجيزة، الفيوم، بني سويف، الأقصر"، خلال العام الحالي.وأكد شعراوي، استمرار جهود وزارة التنمية المحلية مع الشركاء الدوليين والوطنيين للعب الدور المنوط بها في هذا الملف المهم.وعبر الوزير عن تقديره لدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان للمشروع الذي ينفذ داخل الوزارة ولكل الكوادر المحلية والمحافظين على إعطاء هذا الملف الأولوية التي يستحقها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الملف، والتأكيد على أن نقل الآداء على مستوى المحافظات أمر يتيح التعامل المباشر مع الظاهرة والمساهمة في حل القضية السكانية ومعالجة تأثيرها السلبي على التنمية.وفي السياق ذاته، عقدت الوزارة اجتماعًا تعريفيًا موسعًا الأسبوع الماضي لوحدات السكان في الـ 10 محافظات عبر تقنية التواصل عن بعد باستخدام برنامج "زووم"، بحضور عدد من قيادات الوزارة ووحدة السكان وصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية، كما شارك في الاجتماع ما يقرب من 38 مشاركًا من وحدات السكان بالمحافظات وشباب المجلس الإقليمي للسكان ومنسقي المسؤولية المجتمعية من المحافظات الخمس السابقة، حيث شهد الاجتماع استعراض المحافظات لما تم تحقيقه من خطة العمل خلال الأشهر الماضية ومواجهة بعض التحديات والسلبيات التي حدثت بسبب أزمة فيروس كوورنا.