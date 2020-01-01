على أبواب اللجنة.. طالبة ثانوية عامة تنتظر والدها لتودعه قبل الامتحان

بدأت الطالبات في التوافد على اللجان للاستعداد لدخول الامتحان بمدرسة علم الدين الثانوية بنات بمحافظة بورسعيد لتأدية امتحان مادة الكيمياء لشعبة علمي، وامتحان الجغرافيا لشعبة الأدبي.ووقفت أية السيد، طالبة بالصف الثالث الثانوي بشعبة علمي علوم على الرصيف المجاور بمدرسة علم الدين الثانوية بنات تنتظر والدها أمام اللجنة لكي يأخذ أدواتها وهاتفها المحمول، وتودع والدها قبل بدء الامتحان.وتقول أية: "فضلت طول الليل أنا وصحبتي نذاكر مع بعض ونراجع المادة وبطمن لما بشوف والدي قبل الامتحان"، موضحة أن والدها سيأتي لها من المنزل قبل ذهابه لعمله لكي يطمئنها بالدعوات وقراءة ورد من القرآن ليطمئن قلبها، منوهة إلى أن أسرتها لم تمنعها من الذهاب إلى صديقتها للمذاكرة سويا.وتروي طالبة الثانوية العامة أنها لم تنام منذ أمس هي وصديقتها خوفا من امتحان الكيمياء، ولكن والدة صديقتها قامت بإعداد لهم المشروبات الساخنة وتهيئة المنزل لهم، ومنع الزيارات وتوفير لهم كافة المستلزمات.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو ، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ).ويؤدي الطلاب اليوم الأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.