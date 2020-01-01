طالبات «الجغرافيا» يفضلن المراجعة على دخول لجان الثانوية

استمر توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان مادة الجغرافيا؛ حيث رفض معظم الطلاب دخول اللجان لمراجعة بعض النقاط الصعبة بالمادة على حد قولهم؛ وذلك بلجان مدرسة المستقبل وأحمد زويل بمنطقة إمبابة.وتواجد الطلاب في مجموعات ينتظرون دخول اللجان في المواعيد المقررة لأداء الإمتحان في غياب تام لأولياء الأمور؛ مع استمرار التواجد الأمني بكثافة لمنع التكدس والازدحام ومنع تواجد أولياء الأمور في محيط اللجان؛ حيث قالت الطالبة مها محمود باطمئنان إن مادة الجغرافيا سهلة ولكنها مادة دسمة وتحتاج لمزيد من المراجعة لكثرة المعلومات والخرائط بها.وتضيف مها أن أي إمتحان يسبقه توتر شديد وهو ما يستلزم مع السهر وعدم النوم سوى ساعات قليلة للمراجعة أكثر من مرة؛ "في حالة طوارئ في البيت بسببي" هكذا عبرت مها عن حالة عائلتها في فترة الامتحان.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ).ويؤدي الطلاب اليوم الأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.