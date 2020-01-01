شعراوي: نواصل جهودنا للانتهاء من المنظومة الجديدة للسكان

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، مواصلة جهود وحدة السكان للانتهاء من المنظومة الجديدة للسكان واللوحة المعلوماتية الإلكترونية المحلية (Dashboard)، التي تعمل علي متابعة وتقييم أداء البرنامج السكاني في المحافظات ووضع إطار مؤسسي محدد وواضح لدعم الشراكة والعمل بتكاملية مع باقي الجهات المشاركة في حل هذه القضية.وشدد اللواء محمود شعراوى على دعمه الكامل لمواصلة وحدة السكان المركزية التابعة للوزارة لمجهوداتها لبناء كوادر سكانية حتى مستوى القرية، قادرة على تحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات على أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظة السكانية وتقديم تقارير دورية للسادة المحافظين عن متابعة الموقف السكاني باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها، كما أوصي شعراوى باستمرار التعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء لإنهاء المنظومة المعلوماتية وبناء اللوحة الإلكترونية ودعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتوفير المعلومات وضمان جودتها ودقتها.