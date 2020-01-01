داخل السيارات الخاصة.. مراجعة نهائية للكيمياء قبل دخول اللجنة

أمام لجنة مدرسة الشهيد محمود البدراوي بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، استغلت إحدى الفتيات توصيل والدها لها بسيارته الخاصة ومكثت بها وبعض زميلاتها للمراجعة النهائية قبل دخولها اللجنة، بعد أن دخل أغلب زملائها إلى اللجنة في الموعد المقرر وهو من الثامنة وحتى التاسعة حتى يستطيع مراقبوا اللجان والمسئولين عنها إتمام عملية التعقيم والتفتيش الذاتي لهم قبل الدخول.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ).ويؤدي الطلاب اليوم الأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.