ضبط 1500 طائرة ورقية فى حملات أمنية بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن العاصمة، حملات أمنية لضبط مُصنعى وتجار وحائزى الطائرات الورقية لما تمثله من خطورة على حياة الأطفال والشباب أثناء اللهو بها بنطاق محافظة القاهرة.وأسفرت الجهود خلال 48 ساعة الأخيرة عن ضبط حوالي 1500 طائرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.وكشف مصدر أمني عن أن الطائرات التي يتم ضبطها يقوم رجال الأمن بمصادرتها وإعدامها للتخلص منها حفاظا على أرواح الأطفال والشباب، مشيرا إلى حدوث العشرات من الحوادث الناتجة عن تلك اللعبة بينها السقوط من العلو أو مشاجرات دامية راح ضحيتها عشرات الشباب بسبب الخلافات على الطائرات الورقية.