منحة للباحثين بـ«حلوان» للحصول على الماجستير من جامعة فيتنام القومية

وأوضح مكتب العلاقات الدولية بالجامعة أن الموعد النهائي للتقدم هو يوم ١٥ يوليه ٢٠٢٠ ويمكن للباحثين التقدم من خلال الرابط التالى:

ولمزيد من المعلومات حول البرنامج، يمكن الدخول على الرابط التالي:

وكذلك الرابط:

أعلن مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان عن فرصة جديدة للباحثين للحصول على درجة الماجستير فى تخصصات علوم الحاسب وهندسة المعلومات والاتصالات، وسوف تكون لغة الدراسة هى اللغة الفرنسية وذلك بالمعهد الفرانكفونى الدولى بجامعة فيتنام القومية.وتأتى هذه المنحة فى إطار عضوية جامعة حلوان بالوكالة الفرانكفونية للجامعات حيث سبقت مشاركة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فى أعمال اللجنة العامة الثامنة لمؤتمر قيادات الجامعات الفرانكفونية فى أبوظبى عام ٢٠١٥، بالإضافة إلى اختياره نائبا لرئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية فى الشرق الأوسط عام ٢٠١٧.