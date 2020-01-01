منحة للباحثين بـ«حلوان» للحصول على الماجستير من جامعة فيتنام القومية
الأحد 12/يوليه/2020 - 08:55 ص
إسراء جمالطباعة
أعلن مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان عن فرصة جديدة للباحثين للحصول على درجة الماجستير فى تخصصات علوم الحاسب وهندسة المعلومات والاتصالات، وسوف تكون لغة الدراسة هى اللغة الفرنسية وذلك بالمعهد الفرانكفونى الدولى بجامعة فيتنام القومية.
وأوضح مكتب العلاقات الدولية بالجامعة أن الموعد النهائي للتقدم هو يوم ١٥ يوليه ٢٠٢٠ ويمكن للباحثين التقدم من خلال الرابط التالى:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGq54Z0N4LkpgWs7GaZinCF-cJxch9CMYp8sLckotv4-jwiQ/viewform
ولمزيد من المعلومات حول البرنامج، يمكن الدخول على الرابط التالي: https://bitlylink.com/PsCbj وكذلك الرابط:
https://bit.ly/RSCprogramme2020
وتأتى هذه المنحة فى إطار عضوية جامعة حلوان بالوكالة الفرانكفونية للجامعات حيث سبقت مشاركة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فى أعمال اللجنة العامة الثامنة لمؤتمر قيادات الجامعات الفرانكفونية فى أبوظبى عام ٢٠١٥، بالإضافة إلى اختياره نائبا لرئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية فى الشرق الأوسط عام ٢٠١٧.
وأوضح مكتب العلاقات الدولية بالجامعة أن الموعد النهائي للتقدم هو يوم ١٥ يوليه ٢٠٢٠ ويمكن للباحثين التقدم من خلال الرابط التالى:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGq54Z0N4LkpgWs7GaZinCF-cJxch9CMYp8sLckotv4-jwiQ/viewform
ولمزيد من المعلومات حول البرنامج، يمكن الدخول على الرابط التالي: https://bitlylink.com/PsCbj وكذلك الرابط:
https://bit.ly/RSCprogramme2020
وتأتى هذه المنحة فى إطار عضوية جامعة حلوان بالوكالة الفرانكفونية للجامعات حيث سبقت مشاركة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فى أعمال اللجنة العامة الثامنة لمؤتمر قيادات الجامعات الفرانكفونية فى أبوظبى عام ٢٠١٥، بالإضافة إلى اختياره نائبا لرئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية فى الشرق الأوسط عام ٢٠١٧.