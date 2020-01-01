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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يهنئ الأقباط بمناسبة عيد الآباء الرسل (فيديو)

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:48 ص
تواضروس
تواضروس
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، الأقباط بمناسبة عيد الآباء الرسل، عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدأت يوم 8 يونيو الماضي، صوم الرسل، الذى يعقب عيد العنصرة، الذى حل فيه الروح القدس على التلاميذ عقب صعود السيد المسيح إلى السماء بـ10 أيام متتالية، والذى يمتد لـ33 يومًا متتاليًا، وهو الصوم الأقرب لقلوب الخدام، حيث عرف بصوم الكرازة والخدمة والإرسالية لأنه متعلق بالشهادة والكرازة للمسيح.

صوم الرسل هو الصوم الوحيد على الإطلاق فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذى ليس له موعدًا ثابتًا أو عدد من أيام الصوم الثابتة، بل له حسابات خاصة ومختلفة منذ تم تأسيسه.

لمشاهدة الفيديو..

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