«التعليم»: الكثير من طلاب العينة العشوائية للفيزياء حصلوا على الدرجات النهائية

قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، بوزارة التربية والتعليم، إنه سيتم إعلان نتيجة العينة العشوائية لمادة الفيزياء مساء اليوم.وأكد في تصريحات للدستور، أن كثيرا من طلاب العينة العشوائية حصلوا على الدرجات النهائية.يذكر أن كنترولات التصحيح، بدأت أمس في تصحيح العينات العشوائية، لثلاث مواد، "الفيزياء والتاريخ والأحياء".من جانبه شدد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على مقدري الدرجات بمراعاة مصلحة الطالب وإضافة إجابات بديلة.وأكد حجازى على ضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير وذلك لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، موجهًا بمراعاة مصلحة الطالب عند التصحيح وحصول كل طالب على حقه، مضيفًا أنه إذا لم يصل الطالب إلى الناتج النهائي في إجابة الأسئلة فيحصل على درجة على الإجراءات التى كتبها.وشدد حجازى على ضرورة الالتزام بنموذج الإجابة، مشددًا على إضافة جميع البدائل المقترحة فى الكتاب المدرسى إلى نموذج الإجابة حفاظًا على مصلحة الطلاب.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ).ويؤدي الطلاب اليوم الأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.