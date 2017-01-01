عدد حالات الاصابة بكورونا فى الهند يقترب من 850 ألفًا

يقترب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الهند من 850 ألف شخص مع زيادة قياسية بلغت 28 ألفًا و637 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما دفع السلطات إلى إعلان الإغلاق لمدة أسبوع في بنجالور جنوبي البلاد.وارتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 849 ألفًا و553 شخصًا، كما أفادت وزارة الصحة اليوم الأحد بوفاة 551 حالة أخرى ليرتفع عدد الوفيات إلى 22 ألفًا و674 حالة.وتجاوزت الهند روسيا في عدد حالات الإصابة، وهي الآن خلف الولايات المتحدة والبرازيل، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.