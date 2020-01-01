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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس البلغارى يطالب باستقالة حكومة المافيا

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:39 ص
الرئيس راديف
الرئيس راديف
وكالات
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دعا الرئيس البلغاري، السبت، إلى استقالة الحكومة التي ندد بـ"طابعها المافيوي"، وهو الأمر الذي رفضه رئيس الوزراء بويْكو بوريسوف.

وتفاقم التوتر على مستوى السلطة التنفيذية البلغارية بعد مداهمات غير مسبوقة في مقر الرئاسة أمرت بها الخميس النيابة، واتّهم رئيس البلاد رومِن راديف رئيسَ الوزراء بالوقوف وراءها.

ودفعت هذه المداهمات آلاف المتظاهرين للخروج إلى شوارع صوفيا، منتقدين القضاء بسبب مهاجمته أوساط رئيس البلاد بدلًا من الطبقة الأوليغارشية.

وقال الرئيس راديف القريب من الاشتراكيين، في خطاب متلفز وجّهه إلى الأمّة، إنّ "الطابع المافيوي لحكومة (المحافظ بويْكو بوريسوف) دفع بلغاريين من كل الأعمار ومن مختلف الميول السياسية إلى المطالبة باحترام القانون".

وأضاف الرئيس المنتقد جدًّا لرئيس الوزراء الذي يقول عنه إنّه قريب من بعض الأثرياء، "الحلّ الوحيد هو استقالة الحكومة والمدّعي العام" بسبب ممارستهما "الابتزاز" وانتهاكهما "قرينة البراءة".

وأشار راديف إلى أنّ هناك "إجماعًا وطنيًّا تَشكّل ضدّ المافيا. أوروبا ليس لها الحقّ في تجاهل بلغاريا. الاتّحاد الأوروبي يحتاج إلى بلغاريا ديموقراطيّة".

واعتُقِل مستشاران للرئيس الخميس في منزليهما وتمّ تفتيش مكتبيهما في مقرّ الرئاسة. وأحدهما متّهم بـ"استغلال النفوذ" لأنه عمل وسيطا بين الرئيس ورجل أعمال مثير للجدل، والآخر لأنه حصل على وثائق من أجهزة.

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