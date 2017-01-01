اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانى الكيمياء والجغرافيا

تسعد لجان الثانوية العامة، لاستقبال طلبة وطالبات الثانوية العامة، في سادس أيام الامتحانات للعام الدراسي 20192020، حيث يؤدي الطلاب الإمتحان في مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.ووزعت وزارة التربية والتعليم الطلاب على 3133 لجنة على مستوي الجمهورية، وسط إجراءات أمنية وإحترازية مشددة حفاظآ على الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.كان قد قرر الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، التصدي لبعض التجاوزات التي حدثت في بعض لجان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 خلال الامتحانات السابقة.وناقش حجازى، التجاوزات الخاصة بمحاولات بعض الطلاب بالدخول بالتليفونات المحمولة وأدوات الغش داخل اللجان، ونجاحهم فى تصوير أجزاء من الامتحان ونشرها على منصات التواصل الاجتماعى، والاتفاق على كيفية اكتشاف الطالب الذي بحوزته هاتف محمول وطرق إخراج الموبايل والحيل التى يلجأ إليها بعض الطلاب، وتطبيق إجراءات صارمة لمنع الغش الإلكتروني في باقي الامتحانات المقبلة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.ووجه رؤساء لجان السير بتشكيل لجنة برئاسة مراقب أول اللجنة وأعضاء الأمن وعضو لجنة الإدارة تكون مهامهم استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الهواتف المحمولة وأى أجهزة تساعد على الغش التي تكون بحوزة الطلاب.وشدد على استخدام العصا الإلكترونية على ثلاث مراحل أساسية: (الأولى أثناء دخول الطلاب من بوابات المدرسة، والثانية داخل اللجان من الساعة 9.30 وحتى الساعة 10 قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات والحمامات، والثالثة أثناء الامتحان دون التأثير في إزعاج الطلاب)، بالإضافة إلى ضرورة الإعلان فى مكان ظاهر باللجنة على أن حيازة التليفون المحمول ــ حتى وإن كان مغلقًا ــ يعتبر شروع فى الغش والاخلال بنظام الامتحان ويعرض الطالب للمسائلة القانونية.وشدد على الالتزام بتوزيع الكراسة الامتحانية فى المواعيد المقررة وفى حالة تأخير التوزيع لأى سبب يتم إعطاء الطالب الوقت كاملًا، ويتم تحرير محضر إثبات حالة وأسباب تأخر توزيع الكراسة الامتحانية.وأكد على ضرورة الانضباط والالتزام بالمواعيد، والحفاظ على سير اللجان بهدوء ودقة والالتزام بنموذج الإبلاغ اليومي عن الحالات المرضية إن وجد، والتأكد من اكتمال الإجراءات الاحترازية للتعقيم وتطهير اللجان يوميًا، وارتداء جميع الطلاب والعاملين باللجنة للكمامة، والتعقيم الذاتي من بوابة التعقيم بمدخل باب اللجنة، والتأكد من تنفيذ التباعد والحفاظ علي المسافات الآمنة.