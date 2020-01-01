زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب شمال شرقى الصين

أعلنت الحكومة الصينية، أن زلزالًا بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة تانجشان شمال شرقي الصين صباح اليوم الأحد، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات.وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية، أن خدمة السكك الحديدية إلى تانجشان على بعد 160 كيلومترًا شرقي بكين توقفت مؤقتًا حتى يتم فحص المسارات للبحث عن وجود أضرار محتملة.وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.