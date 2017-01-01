تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الصين

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وأفادت السلطات بأن جميع الحالات كانت لقادمين من الخارج وأنه لا توجد إصابات محلية إضافية.وذكرت اللجنة الوطنية للصحة، أن أربع حالات من بين الحالات المؤكدة التي تم الإبلاغ عنها خلال الـ24 ساعة حتى صباح الأحد كانت فى تيانجين شرقي بكين وحالتين فى شانغهاى وواحدة فى مقاطعة تشجيانج بجنوب شرق الصين.وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 83 ألفا و594 شخصًا، مع 4 آلاف و643 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.