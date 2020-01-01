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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تطبيق يابانى لمساعدة الممرضات على تقليل الاتصال مع مرضى كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:08 ص
طبيب كورونا
طبيب كورونا
أ ش أ
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قدمت شركة يابانية ناشئة تطبيقًا للهواتف الذكية على المستشفيات يسمح لمرضى فيروس كورونا بتوصيل احتياجاتهم إلى الممرضات دون تفاعل بدني، مما قد يساعد على درء تفشي الوباء.

وعادة ما يستخدم مرضى المستشفى «زر» استدعاء الممرضة عندما يحتاجون إلى شيء ما، ولكن أولئك الذين يتم إدخالهم يتم وضعهم في أجنحة العزل، ويتم الاتصال الجسدي مع الممرضات اللائي يجب عليهن ارتداء معدات واقية، لمنع انتشار الفيروس بين العاملين.

ومع التطبيق الذي طورته شركة أنشأتها الممرضة السابقة يوكا ساوادا، يمكن للمرضى أن يطلبوا من الممرضات شراء أشياء من المتاجر نيابة عنهم، وطلب تغييرات على كميات الوجبات وتسجيل درجات حرارة أجسامهم يظهر كل ما يتم إدخاله على الفور على الشاشات في محطات التمريض.

وبصرف النظر عن تعريض الموظفين والمرضى الآخرين للخطر، فإن عدوى فيروس كورونا التي تحدث في الأجنحة تجبر المستشفيات على إبعاد المرضى الخارجيين والمرضى في حالات الطوارئ.

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