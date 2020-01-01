عالم «والت ديزنى» يعيد فتح أبوابه

أعادت شركة "والت ديزني" فتح أبواب متنزهها الشهير بفلوريدا للمرة الأولى منذ 4 أشهر وسط موجة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولاية الأمريكية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" ألزمت شركة "والت ديزني" الجمهور بوضع الكمامات بينما كان "ميكي ماوس" يلوح بيده عن بعد.واستقبلت الشركة عددا محدودا من الضيوف في بعض أنحاء مجمع أورلاندو الشاسع، وهو المنتجع الترفيهي الذي يقصده أكبر عدد من الزوار في العالم، في ظل مجموعة من تدابير السلامة التي وضعت لطمأنة الزوار والحد من فرص إصابتهم بفيروس كورونا.وقال جوش دامارو، رئيس شركة "والت ديزني"، إن المديرين التنفيذيين يثقون في أنهم وضعوا خطة مفصلة لإعادة الفتح على مراحل خلال الوباء.وأضاف دامارو في مقابلة له اليوم، بعد أن استقبل الضيوف والعاملين في الحديقة، "هذا هو العالم الجديد الذي نعمل فيه، ولا أرى أن هذا سيتغير قريبا".وعند متنزهي المملكة السحرية والمملكة الحيوانية اللذين فتحا أبوابهما، وضع الزوار والموظفون الكمامات وخضعوا لفحوص درجة الحرارة وتم إخبارهم بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي في كل مكان سواء في الشوارع أو أثناء ركوب الخيل.ووقف الزوار في صفوف تفصلها حواجز زجاجية بينما كانت العلامات على الأرض تشير إلى أماكن وقوف الناس للحفاظ على التباعد بينهم.وعلق المنتجع العروض والألعاب النارية والأنشطة الأخرى التي تؤدي للتجمعات.كما منع الاقتراب من "ميكي ماوس" و"سندريلا" وغيرهما من الشخصيات الشهيرة، وعوضا عن ذلك ظهرت تلك الشخصيات طافية أو على ظهور الخيل.