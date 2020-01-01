الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس حار رطب نهارا مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارا مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية، حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح نشطة، معتدل ليلا على كليهما.كما تنشط حالة الرياح في جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغريالقاهرة 36 24الإسكندرية 29 23وادي النطرون 34 24طنطا 35 24شبين الكوم 34 24دمنهور 33 23بلطيم 31 24مطروح 29 20السلوم 30 20سيوة 37 21بورسعيد 30 23دمياط 30 23الزقازيق 34 24المنصورة 34 24الإسماعيلية 37 21السويس 36 22العريش 31 22رفح 31 21رأس سدر 38 25نخل 37 17نويبع 36 27طابا 34 24كاترين 31 16الطور 36 25شرم الشيخ 39 29الغردقة 39 27مرسى علم 37 29الفيوم 36 25بني سويف 36 24المنيا 36 24أسيوط 40 23سوهاج 40 25قنا 40 26الأقصر 40 27أسوان 41 28إدفو 41 28أبو سمبل 41 29الوادي الجديد 40 25شلاتين 36 29أبو رماد 34 28حلايب 32 30رأس حدربة 33 29