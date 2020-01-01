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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة السويس»: تسجيل 65 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال يومين

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
كريم أنور
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سجلت محافظة السويس، 3 حالات وفاة، و65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال يومين.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان في السويس، في بيان لها، أنه خلال يومين توفي ثلاثة مرضى متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، كما كشفت نتائج التحاليل والفحوصات المعملية إيجابية إصابة 65 حالة جديدة موزعة على المستشفيات، وجرى عزل الحالات البسيطة في منازلها وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان.

وشددت المديرية على أهمية الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وهي عدم التواجد بالأماكن المزدحمة والتجمعات، واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدي، وآداب العطس والسعال، وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، والالتزام بالمسافة الآمنة وهي متر على الأقل، وارتداء الكمامة عند النزول لأماكن بها تجمعات، مثل أماكن العمل أو الأسواق وغيرها.

وتواصل اللجنة الدائمة لإدارة الأزمة في السويس، والمكونة من ممثل عن المحافظة ومدير الصحة، زياراتها اليومية للمستشفيات لتفقد سير العمل، والتأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الوقاية للطواقم الطبية والتمريض، لحمايتهم أثناء حربهم ضد فيروس كورونا المستجد.

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