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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعافى 88 عسكريًا روسيًا من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:26 ص
عسكري روسي
عسكري روسي
وكالات
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تعافى 88 عنصرا من الجيش الروسي، من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للعسكريين المتعافيين منه حتى الآن، 7472 عسكريا.

وجاء في بيان، صدر عن وزارة الدفاع الروسية اليوم: "خلال الـ24 ساعة الماضية، تعافى 88 عسكريا من الجيش الروسي، بعد علاجهم من مرض كوفيد-19. وبذلك بلغ عدد العسكريين الذين تعافوا منه حتى الآن، 7472 عنصرا".

وتعافى من المرض، 883 شخصًا، من المدنيين العاملين في الجيش الروسي.

وقالت الوزارة، إنه مع حلول 11 يوليو، تم في قطعات ووحدات الجيش، تحديد 1224 عسكريا بنتائج اختبار إيجابية لفيروس كورونا المستجد. وتم اكتشاف 256 مصابا بالمرض، بين طلاب وتلاميذ المدارس والجامعات العسكرية الروسية.

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