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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تخصيص أرض لـ«مرابط الخيول» فى أكتوبر الجديدة

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:46 ص
الخيول
الخيول
علا العلاف
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أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على تخصيص قطعة أرض بآلية الدفع المباشر على مساحة 1971.87 فدان، لأنشاء أول نادي على مستوي المدن الجديدة بنشاط «مرابط الخيول»، بسعر تقديري للمتر بلغ نحو 950 جنيهًا، لتسجل قيمة الأرض نحو 8 مليارات جنيه.

وأوضح «النجار»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه سيتم تخصيص 50% من إجمالي مساحة قطع أرض «مرابط الخيول» لأنشاء مزارع للخيول، وأماكن لإيواء الخيول، وتنفيذ مستشفيات بيطرية، وأسطابلات للعزل الطبي، بالإضافة إلي تنفيذ مدرسة لتعليم الفروسية، ونادي لفروسية، ومركز تجاري، ومعرض ثقافي.

وقال «النجار»، إن 50% من أجمالي مساحة قطعة الأرض لأنشاء مشروع عمراني متكامل بحد أقصي تصل النسبة البنائية لـ25% من أجمالي مساحة الـ50 % ويسمح بتطبيق الحجوم، موضحًا أن تصل النسبة البنائية لعمارات 45% تشمل أراضي و5 مكرر، أما بالنسبة الفيلات تصل النسبة البنائية نحو % 40، تتضمن تنفيذ أرضي وأول، وفقًا للاشتراطات البنائية بالقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن مدة التنفيذ تصل إلي 8 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، لافتًا إلى أنه سيتم خصم نسبة 5% في حالة سداد قيمة الأرض بالكامل.

وفيما يخص ألية السداد أوضح «النجار» أنه يتم سداد 15% من قيمة الأرض بالجنية المصري، ونسبة 5% تلتزم الشركة بسداها من تاريخ الاخطار بموافق مجلس أدارة هيئة المجتمعات علي التخصيص، بالإضافة إلي نسبة 1% مصاريف إدارية، و0.5% لمجلس الأمناء، علي أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية، لافتًا إلى أنه يتم سداد باقي قيمة الأرض خلال 6 أقساط نصف سنوية، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر.

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